Новый метод лечения рака мочевого пузыря позволит избежать удаления органа

Американские ученые предложили лечить рак мочевого пузыря комбинацией химио- и иммунотерапии. Такой метод позволяет избежать удаления мочевого пузыря, к которому сейчас часто прибегают медики. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

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При инвазивном раке мочевого пузыря, который поражает мышечную ткань, стандартным подходом является удаление органа. Однако эта операция радикально меняет жизнь пациентов и приводит к тому, что им приходится существовать с отведением мочи. Вместе с тем удаление мочевого пузыря может быть опасным: в течение 90 дней после операции риск летального исхода составляет 6-8%.

Американские ученые провели вторую фазу клинических испытаний по лечению инвазивного рака мочевого пузыря комбинацией химио- и иммунотерапии. В исследовании участвовало 76 пациентов. 43% из них в результате лечения достигли полной ремиссии, при которой не наблюдалось ни следа рака. Таким пациентам ученые предлагали продолжать иммунотерапию без удаления мочевого пузыря. Среди тех, кто отказался от удаления органа, у 70% не было признаков возвращения рака в течение двух лет после лечения, что показывает эффективность предложенного подхода.