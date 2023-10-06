Ученые объяснили предменструальную тягу к сладкому

Исследования подтвердили, что желание есть определённые продукты перед циклом возникает из-за снижения чувствительности к инсулину. Чаще всего тяга возникает к шоколаду или продуктам с высоким содержанием углеводов.

© Сибмеда

Недавнее исследование, результаты которого опубликовали в журнале Nature Metabolism, выявило взаимосвязь между усилением чувства голода перед менструальным циклом и снижением чувствительности к инсулину, – рассказывает newsdirectory3.com.

Поступление глюкозы из крови в клетки для дальнейшего эффективного использования в биохимических процессах происходит благодаря гормону поджелудочной железы инсулину. Он контролирует концентрацию глюкозы в крови. Учёные выяснили, что чувствительность к инсулину достигает максимума перед овуляцией, а минимума – перед менструацией.

Оценивалась чувствительность к инсулину в мозге у 11 женщин с регулярным циклом. Учёные смотрели на реакцию гипоталамуса на инсулин, вводимый через назальный спрей во время фолликулярной фазы (до овуляции) и лютеиновой фазы (которая приводит к менструации). Оказалось, что периферическая чувствительность к инсулину улучшилась во время фолликулярной фазы, а во время лютеиновой фазы – нет.

Эксперты считают, что снижение чувствительности к инсулину во время лютеиновой фазы может провоцировать усиление аппетита и тягу к «вкусняшкам». Это объясняется и эволюционно: снижение чувствительности к инсулину на этом этапе компенсирует энергию, затрачиваемую во время менструации или беременности, за счёт повышения уровня глюкозы в крови.