Ученые вырастили в лаборатории модель рака предстательной железы

Результаты исследований ученых НИУ ВШЭ и ФГБУ «НМИЦ радиологии» опубликованы в журнале «Онкоурология». Также специалисты проверили на трехмерной созданной модели одно из противоопухолевых лекарств.

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В лабораторных условиях ученые сумели проверить на выращенной из опухоли предстательной железы модели препарат доцетаксел, который используют для лечения данного вида рака.

В результате оказалось, что лекарство практически неэффективно в борьбе с опухолью. Выяснилось, что препарат почти не уменьшает рост и жизнеспособность раковых клеток.

Ученые заявили, что при помощи выращивания подобных моделей и тестирования на них противоопухолевых лекарств, можно будет не назначать пациентам лечение, которое в итоге оказывается неэффективным.

Вместо этого специалисты смогут предлагать больным с онкологией другие терапевтические схемы и методы, чтобы не терять времени и не опасаться исключительно побочных эффектов.