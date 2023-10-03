Ученые связали развитие акне с отсутствием гигиены между пальцами ног

Исследования ученых из Университета Джорджа Вашингтона подтверждают мудрость наставлений бабушек о тщательном умывании за ушами и между пальцами ног.

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В ходе исследования ученые взяли пробы с участков кожи, которые обычно отличаются повышенной влажностью или сальностью: за ушами, между пальцами ног и в пупке. Они также сравнили микробы с теми, что на сухих участках кожи – на предплечьях и голенях.

Исследования показали, что кожа, которую мы тщательнее моем во время купания, имеет более разнообразный и полезный набор микробов. Сбалансированная микрофлора кожи играет важную роль в поддержке здорового состояния самого большого органа, а преобладание патогенных микроорганизмов может привести к кожным заболеваниям, таким как экзема или акне.

Таким образом, исследования Маркоса Перес-Лосада и Кита А. Крэндалла подтверждают, что правильное умывание за ушами и между пальцами ног является важным фактором в уходе за кожей и ее здоровьем. Бактерии на коже играют важную роль в поддержании ее баланса и защите от различных заболеваний.