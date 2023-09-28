Какая группа крови самая распространенная среди блондинов

Группа крови является одним из важных факторов, определяющих нашу генетическую принадлежность. Вопрос о том, какая группа крови наиболее распространена среди блондинов, вызывает интерес у многих людей.

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Исследования, проведенные в области генетики и антропологии, позволяют нам лучше понять наследственные факторы, влияющие на цвет волос и группу крови. Однако, не существует непосредственной связи между группой крови и цветом волос.

Группа крови определяется наличием или отсутствием определенных антигенов на поверхности эритроцитов, тогда как цвет волос зависит от множества генетических факторов.

Согласно исследованиям, проведенным в 2014 году в Швеции, наиболее распространенной группой крови среди населения является группа крови O. Однако, нет прямой связи между группой крови O и блондинами. В другом исследовании, опубликованном в 2017 году в журнале "Human Genetics", ученые из Германии и Нидерландов не обнаружили статистически значимой связи между группой крови и цветом волос.