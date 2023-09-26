Ученые нашли приятный способ замедлить старение мозга
Европейские ученые доказали, что занятия танцами способствуют замедлению процессов старения человеческого мозга. Об этом сообщает издание Harrogate Advertiser.
«Средний возраст участников исследования составил 67 лет», – говорится в сообщении.
Ученые из немецкого Магдебургского университета изучили данные пожилых людей, одни из которых занимались танцами, а другие – силовыми тренировками.
Оказалось, что танцы положительно влияют на мозг и замедляют процессы его старения. Дело в том, что танцы способствуют увеличению объема гиппокампа – структуры человеческого мозга, которая отвечает за ориентацию и равновесие.
Исследователи заключили, что занятия танцами и в целом подвижный образ жизни помогают бороться с болезнью Альцгеймера.