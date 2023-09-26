Ученые нашли приятный способ замедлить старение мозга

Европейские ученые доказали, что занятия танцами способствуют замедлению процессов старения человеческого мозга. Об этом сообщает издание Harrogate Advertiser.

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«Средний возраст участников исследования составил 67 лет», – говорится в сообщении.

Ученые из немецкого Магдебургского университета изучили данные пожилых людей, одни из которых занимались танцами, а другие – силовыми тренировками.

Оказалось, что танцы положительно влияют на мозг и замедляют процессы его старения. Дело в том, что танцы способствуют увеличению объема гиппокампа – структуры человеческого мозга, которая отвечает за ориентацию и равновесие.