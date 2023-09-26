Почему бегать медленно хуже, чем бегать быстро

Бег – это один из самых популярных видов физической активности, который приносит огромную пользу для здоровья. Однако, многие люди предпочитают бегать медленно, считая, что это более безопасно и менее травмоопасно. Но что говорят ученые на этот счет?

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Исследования показывают, что бегать медленно (в темпе ниже 6:30 минут на км) может быть менее эффективным для поддержания здоровья и физической формы. Одно из таких исследований, проведенное в Университете Йорк в Великобритании, показало, что быстрый бег способствует улучшению кардиореспираторной выносливости и ускоряет обмен веществ. В то время как медленный бег не дает таких значительных результатов.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Medicine & Science in Sports & Exercise", быстрый бег активизирует работу сердца и легких, что способствует улучшению их функциональности. Более высокая интенсивность тренировки также стимулирует выработку гормона роста, который способствует росту мышц и укреплению костей.

Кроме того, быстрый бег способствует увеличению скорости обмена веществ. Исследование, проведенное в Университете Харварда, показало, что интенсивные тренировки, включая быстрый бег, увеличивают скорость обмена веществ на протяжении нескольких часов после тренировки. Это означает, что организм будет продолжать сжигать калории даже после окончания тренировки.