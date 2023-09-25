Ученые: вещества из бытовой химии, вызывают задержку развития подростков

Воздействие бытовой химии может привести к задержкам развития подростков в период полового созревания. Ученые из Норвегии представили результаты исследования на собрании Европейского общества детской эндокринологии в Гааге, сообщает Medical Xpress.

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Внимание исследователей было сосредоточено на широко распространенных в товарах повседневного спроса перфторалкильных и полифторалкильных веществах (PFAS). В частности, PFAS содержатся в водостойких тканях, упаковке пищевых продуктов, игрушках и косметике. В предыдущих исследованиях неоднократно доказывался вред подобных химических соединений для здоровья взрослых и детей.

Сейчас специалистами было проанализировано влияние 19 различных видов (PFAS) на 420 мальчиков и девочек в возрасте от шести до 16 лет. Выяснилось, что во время полового созревания дети, которые подверглись более высокому уровню воздействия этих веществ, имели менее развитые яички (у мальчиков) и молочные железы (у девочек).

Полученные данные согласуются с прошлыми исследованиями, показавшими связь химикатов с более поздним половым созреванием. В нынешней работе учеными были впервые использованы более точные методы, в частности ультразвуковое исследование. Специалисты в дальнейшем планируют продолжить изучение связи гормонов, участвующие в половом созревании, с уровнями PFAS.