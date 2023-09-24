Ученые создали чип, определяющий болезнь Альцгеймера за 20 лет до проявления
Ученые из Австралийского национального университета разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера. При помощи чипа человек может узнать, грозит ли ему заболевание в будущем, и изменить свои привычки для профилактики.
Физики создали тончайший кремниевый чип, поверхность которого покрыта отверстиями размером в несколько нанометров, и электронное устройство размером с телефон, оснащенное искусственным интеллектом. На чип наносится кровь человека, и через «поры» проходят наиболее сложные белковые комбинации.
После этого чип вставляется в устройство, которое выявляет белковые маркеры, соответствующие ранним признакам болезни Альцгеймера в крови. Это могут быть показатели, которые выделяются за 20 лет до появления первых симптомов. Исследования показали эффективность в 96,4% при определении четырех белков, которым был обучен ИИ в диагностическом устройстве, говорится на сайте Australian National University.