Ученые создали чип, определяющий болезнь Альцгеймера за 20 лет

Ученые из Австралийского национального университета разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера. При помощи чипа человек может узнать, грозит ли ему заболевание в будущем, и изменить свои привычки для профилактики.

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Физики создали тончайший кремниевый чип, поверхность которого покрыта отверстиями размером в несколько нанометров, и электронное устройство размером с телефон, оснащенное искусственным интеллектом. На чип наносится кровь человека, и через «поры» проходят наиболее сложные белковые комбинации.