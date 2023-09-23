Оставленные плодом клетки помогают матери перенести новую беременность

Ученые из Медицинского центра детской больницы Цинциннати выяснили, что младенцы могут оставлять в организме женщины клетки, которые помогают ей лучше перенести следующую беременность. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Авторы работы подтвердили, что у мышей небольшое количество клеток плода покидают матку и заселяют различные ткани тела матери.

Биологи и врачи давно знали об этом феномене. Более того, известно, что клетки матери тоже попадают в плод. В новом исследовании ученые выяснили, что такой обмен клетками — не случайность. Как оказалось, эти клетки нужны для того, чтобы иммунная система самки (ее Т-клетки) при следующей беременности "узнала" плод и не атаковала его. Кроме того, исследование показало, что после второй беременности клетки нового плода полностью вытесняют клетки предыдущего.

Новая работа поможет разработать методы профилактики осложнений беременности. Ученые до сих пор не до конца понимают, каким образом иммунная система женщины "привыкает" к плоду во время беременности, то есть не отторгает его, хотя по сути он представляет инородное тело.

Многие осложнения беременности, включая преэклампсию (повышение кровяного давления и повреждение почек), преждевременные роды и мертворождение связаны с "непереносимостью" плода иммунитетом. Авторы отметили, что полученные результаты согласуются с закономерностями, наблюдаемыми при беременности у людей: осложнения чаще встречаются при первой беременности, но, если она протекала нормально, вероятность осложнений при втором вынашивании будет еще ниже.