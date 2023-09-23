Назван вкусный способ, как избежать ожирения печени

Потребление избыточного количества фруктозы, животных белков, трансжиров и насыщенных жиров связано с повышенным риском развития ожирения печени.

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Потребление кофе, диеты, богатой клетчаткой, и соблюдение средиземноморской диеты связаны с снижением риска развития неалкогольного стеатогепатита. Ученые Университета Балеарских островов провели исследование в этой области, сообщает журнал Nutrients.

Периодическая замена здоровых печеночных клеток фат-инфильтратами характеризует ожирение печени, что приводит к нарушению функционирования печени. Ожирение и неправильное питание являются основными причинами такого воздействия.

Исследования показали, что применение средиземноморской диеты уменьшает риск развития ожирения печени и инсулиновой резистентности, которая влияет на способность клеток перерабатывать глюкозу.

Дефицит бетаина, холина, фолата и витамина B12 может способствовать накоплению жира в печени. Восполнение этих нутриентов возможно с помощью орехов, семян, морепродуктов и диеты, богатой клетчаткой.

Ученые также обнаружили, что изменение активности некоторых генов, ответственных за метаболизм жиров в печени, обуславливает связь между диетой и риском ожирения печени. Кроме того, здоровое питание снижает хроническое воспаление и окислительный стресс в печени.

Также было отмечено положительное влияние молочных продуктов и препаратов с бактериями Bifidobacterium и Lactobacillus, которые снижают окислительное и воспалительное повреждение печени и снижают уровень жиров.

Оксетанол, содержащийся в несладком фильтрованном кофе, также оказывает положительное воздействие на кишечную микробиоту.