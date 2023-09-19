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Пользу натурального меда подтвердили канадские ученые

Ученые из Университета Торонто серьезно подошли к изучению свойств меда, проведя его клинический анализ. Исследования подтвердили давно известный факт – натуральный пчелиный продукт полезен для организма. При этом он должен отвечать одному условию.

Пользу натурального меда подтвердили канадские ученые
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Специалисты после изучения анализов и образцов пришли к выводу, что натуральный мед способен снизить уровень сахара и холестерина в крови, а также влияет на маркер цирроза печени. Кроме того у данного продукта были выявлены противовоспалительные свойства. Они проявляются, если он не подвергался термической обработке.

Ученые считают, что мед полезен и для страдающих сахарным диабетом – им можно заменить сахар, пишет «Московский комсомолец».

Для исследований канадские ученые взяли среднюю дневную норму употребления меда в размере 40 граммов – или двух столовых ложек.