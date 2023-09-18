Ученые научились бороться с невосприимчивыми к антибиотикам бактериями

Как пишет издание «Известия», учеными был синтезирован молекулярный антимикробный комплекс, который можно использовать для создания средств дезинфекции сложных и деликатных материалов. Предполагается, что препараты на основе этого комплекса В будущем смогут эффективно заменить антибиотики. При этом в составе композиции есть наноалмазы, способные к люминесценции. Это позволяет новой макромолекуле стать основой для разработки средств лечения раковых опухолей методом фототерапии.