Ученые научились бороться с невосприимчивыми к антибиотикам бактериями
Как пишет издание «Известия», учеными был синтезирован молекулярный антимикробный комплекс, который можно использовать для создания средств дезинфекции сложных и деликатных материалов. Предполагается, что препараты на основе этого комплекса В будущем смогут эффективно заменить антибиотики. При этом в составе композиции есть наноалмазы, способные к люминесценции. Это позволяет новой макромолекуле стать основой для разработки средств лечения раковых опухолей методом фототерапии.
Отмечается, что метод базируется на свойствах веществ, которые активизируются под воздействием света. В качестве таковых ученые взяли фуллерены — сложные молекулы углерода сферической формы размером примерно нанометр. Эти ультрамалые «шарики» попадают в клетку и преобразуют видимый свет в энергию, возбуждающую активные формы кислорода и окисляющую внутреннюю среду клетки. Это приводит к гибели патогенного микроорганизма.