Ученые разработали химические соединения для препаратов против рака

Ученые ИТМО и Института органической и физической химии имени А.Е. Арбузова разработали перспективные соединения для противораковых препаратов избирательного действия. Они оказывают на организм менее негативное последствие, чем химиотерапия. Об этом сообщает RT.

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Химические соединения – каликсарены – уничтожают раковые клетки, практически не затрагивая при этом здоровые. Соединение создано из макромолекул, продуктов синтеза фенола и формальдегида, к которым присоединили пиразольные фрагменты. Благодаря последнему компоненту соединение может связываться с молекулой ДНК.

Эксперименты на клеточных культурах и мышах прошли успешно. «Этого удалось достичь во многом благодаря правильно подобранной геометрии соединений с «замещенными» пиразольными фрагментами», — комментирует ученый Антон Муравьев.