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Ученые разработали химические соединения для потенциальных препаратов против рака

Ученые ИТМО и Института органической и физической химии имени А.Е. Арбузова разработали перспективные соединения для противораковых препаратов избирательного действия. Они оказывают на организм менее негативное последствие, чем химиотерапия. Об этом сообщает RT.

Ученые разработали химические соединения для препаратов против рака
© Вести Подмосковья

Химические соединения – каликсарены – уничтожают раковые клетки, практически не затрагивая при этом здоровые. Соединение создано из макромолекул, продуктов синтеза фенола и формальдегида, к которым присоединили пиразольные фрагменты. Благодаря последнему компоненту соединение может связываться с молекулой ДНК.

Эксперименты на клеточных культурах и мышах прошли успешно. «Этого удалось достичь во многом благодаря правильно подобранной геометрии соединений с «замещенными» пиразольными фрагментами», — комментирует ученый Антон Муравьев.

На данный момент авторы исследования должны проверить препарат на мутагенность. Если проверка пройдет успешно, соединение можно будет применять в препаратах для борьбы с раковыми опухолями.