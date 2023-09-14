Учёные нашли новую причину ускоренного старения и многих тяжёлых болезней
Проблемы с митохондриями в иммунных клетках связаны с появлением хронического воспаления и ускоренным старением организма. Причина, по словам учёных, кроется в неправильной передаче сигналов кальция.
При старении «энергетические станции» теряют способность получать и использовать кальций, что способствует развитию многих возрастных заболеваний. Вещество, помимо поддержания крепких зубов и костей, играет важнейшую роль в свёртывании крови, мускульных сокращениях, регуляции сердечного ритма и нервной активности.
Увеличение поглощения элемента митохондриями может предотвратить воспаления и старение, считают учёные. Исследователи планируют разработать стратегии активации этого механизма в старых клетках, что в долгосрочной перспективе может привести к увеличению продолжительности жизни.