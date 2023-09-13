Ученые нашли способ лечения синдрома поликистозных яичников

Ученые придумали, как лечить бесплодие, вызванное синдромом поликистозных яичников. Авторами разработки стали специалисты из Чикагского университета, говорится в International Journal of Molecular Sciences.

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Сегодня данное заболевание плохо поддается лечению, поскольку врачи не могут до конца выяснить причину его происхождения. Однако у женщин с СПКЯ в результате нарушается гормональный баланс, фертильность и ухудшается самочувствие.

Американские врачи предлагают лечить данное заболевание при помощи внеклеточных везикул, полученных из мезенхимальных стволовых клеток. Их необходимо ввести либо в кровеносные сосуды, либо непосредственно в яичники.