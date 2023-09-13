Американские ученые нашли способ лечения синдрома поликистозных яичников, вызывающего бесплодие
Ученые придумали, как лечить бесплодие, вызванное синдромом поликистозных яичников. Авторами разработки стали специалисты из Чикагского университета, говорится в International Journal of Molecular Sciences.
Сегодня данное заболевание плохо поддается лечению, поскольку врачи не могут до конца выяснить причину его происхождения. Однако у женщин с СПКЯ в результате нарушается гормональный баланс, фертильность и ухудшается самочувствие.
Американские врачи предлагают лечить данное заболевание при помощи внеклеточных везикул, полученных из мезенхимальных стволовых клеток. Их необходимо ввести либо в кровеносные сосуды, либо непосредственно в яичники.
В результате везикулы снижают активность генов, которые перепроизводят андрогенные гормоны — отличительные признаки СПКЯ. Также лечение приводит в норму показатели глюкозы в крови. Опыты на грызунах показали, что метод действенный.