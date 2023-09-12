Японские ученые нашли ошибку в питании, которая приводит к раку

Японские врачи нашли ошибку в питании, которая приводит к смертельному заболеванию, сообщает издание The Journal of Nutrition.

© Дон24

В исследовании приняли участие почти 40 тысяч мужчин и более 45 тысяч женщин в возрасте от 35 до 69 лет. За восемь лет изучения ученые выявили почти 3000 случаев смерти от рака. Из них 1838 – у мужчин, а 945 – у женщин.

Мужчины, которые употребляли менее 40% углеводов в ежедневном рационе, были более остальных подвержены заболеванию. Кроме того, от рака чаще умирали мужчины, которые употребляли много жиров (более 35% от общего количества).

При этом ситуация с женщинами противоположная: чем больше углеводов они потребляли, тем чаще умирали от рака.