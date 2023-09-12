Ученые объяснили, чем опасны вирусы летучих мышей для человека
Биологи и эволюционисты Чикагского, Йоркского, Эксетерского и Калифорнийского университета в Беркли объяснили, чем опасны вирусы летучих мышей для человека. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале PLOS Biology.
По мнению специалистов, вирусы летучих мышей представляют для людей большую опасность, чем вирусы других животных. Специалисты подчеркнули: способность вируса вызывать серьезные недуги нередко обусловлена историей первичного животного-хозяина. Иными словами, если животное-хозяин эволюционно далеко от человека, то человек оказывается более уязвим для такого вируса.
Специалисты проанализировали данные предыдущих исследований, посвященных тому, как различные вирусы, перешедшие от летучих мышей к человеку, влияют на иммунную систему хозяев.
В ходе работы ученые установили, что способность рукокрылых к полету делает их чрезвычайно устойчивыми к воспалению и, как следствие, увеличивает продолжительность их жизни. При этом у других млекопитающих вирусы вынуждены развивать низкие темпы роста.
Таким образом, высокие темпы роста и передачи вируса в резервуаре летучих мышей связаны с увеличением вирулентности при заражении вторичного хозяина. Вместе с тем патогенность вируса усиливается при заражении более уязвимых тканей, таких как дыхательные пути. Именно поэтому вирусы летучих мышей так опасны для человека, подчеркивают ученые.
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