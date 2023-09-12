Ученые объяснили, чем опасны вирусы летучих мышей для человека

Биологи и эволюционисты Чикагского, Йоркского, Эксетерского и Калифорнийского университета в Беркли объяснили, чем опасны вирусы летучих мышей для человека. Результаты работы исследователей опубликованы в журнале PLOS Biology.

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По мнению специалистов, вирусы летучих мышей представляют для людей большую опасность, чем вирусы других животных. Специалисты подчеркнули: способность вируса вызывать серьезные недуги нередко обусловлена историей первичного животного-хозяина. Иными словами, если животное-хозяин эволюционно далеко от человека, то человек оказывается более уязвим для такого вируса.

Специалисты проанализировали данные предыдущих исследований, посвященных тому, как различные вирусы, перешедшие от летучих мышей к человеку, влияют на иммунную систему хозяев.

В ходе работы ученые установили, что способность рукокрылых к полету делает их чрезвычайно устойчивыми к воспалению и, как следствие, увеличивает продолжительность их жизни. При этом у других млекопитающих вирусы вынуждены развивать низкие темпы роста.