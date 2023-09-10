Харизма: какие гормоны влияют на нее в первую очередь

Харизма - это особое качество личности, которое позволяет некоторым людям притягивать и вдохновлять других. Но что делает этих людей такими привлекательными и убедительными? Недавние исследования показывают, что харизма может быть связана с гормональным профилем человека.

© Русская семерка - Субботний

Один из главных гормонов, связанных с харизмой, - это окситоцин. Окситоцин известен как гормон любви и доверия, и он играет важную роль в формировании социальных связей. Исследования показывают, что люди с более высоким уровнем окситоцина обычно более привлекательны и убедительны.

Например, исследование, проведенное в 2016 году в Университете Оксфорда, показало, что люди с более высоким уровнем окситоцина имеют большую вероятность быть воспринятыми как харизматичные лидеры. Участники исследования, которым был введен окситоцин, проявляли больше уверенности, энтузиазма и способности вдохновлять других.

Кроме окситоцина, другой гормон, связанный с харизмой, - это тестостерон. Тестостерон известен как гормон агрессии и доминирования, но он также может играть роль в формировании харизмы. Исследования показывают, что люди с более высоким уровнем тестостерона обычно проявляют больше уверенности, авторитетности и способности влиять на других.

Например, исследование, проведенное в 2011 году в Университете Гарварда, показало, что люди с более высоким уровнем тестостерона имеют большую вероятность быть воспринятыми как харизматичные лидеры. Участники исследования с высоким уровнем тестостерона проявляли больше уверенности в себе, энергии и способности вдохновлять других.