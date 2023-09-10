Ученые выяснили, что пары вейпа подавляют иммунные клетки

Оказалось, что пары вейпа способны подавлять иммунные клетки нейтрофилов. Это приводит к повышению риска респираторных заболеваний.

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Специалисты взяли кровь у здоровых никогда не куривших сигареты и вейпы людей, а затем провели эксперимент.

Исследователи подвергали нейтрофилы в крови воздействию 40 затяжек вейпов, что соответствовало краткосрочному низкому эффекту при ежедневном употреблении.

Для части образцов использовались пары с никотином, а для второй части – безникотиновые. Выяснилось, что в обоих случаях нейтрофилы утратили активность и не смогли эффективно противостоять инфекции.

Исследование было опубликовано в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Опыты, которые проводились ранее, доказали, что при курении обычных сигарет нейтрофилы повреждаются и это приводит к долгосрочным проблемам с легкими. Это навело ученых на мысль, что пары вейпов, подавляющие подвижность нейтрофилов могут стать причиной респираторных заболеваний.