Забывать информацию полезно для обучения

В ходе исследования ученые решили проверить гипотезу о том, что забывание может быть не ошибкой, а функциональной особенностью мозга, позволяющей ему взаимодействовать с динамичной средой.

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Они проанализировали ретроактивное вмешательство — процесс забывания недавно сформированной информации, вызванный разными событиями, произошедшими в небольшой временной промежуток.

Подопытным мышам нужно было связать объект с определенным контекстом или помещением, а затем распознать его после вытеснения из первоначального контекста. Но выяснилось, что грызуны быстро забывают прежние ассоциации, когда возникают другие, затмевающие собой первое воспоминание.