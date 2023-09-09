Забывать информацию полезно для обучения
В ходе исследования ученые решили проверить гипотезу о том, что забывание может быть не ошибкой, а функциональной особенностью мозга, позволяющей ему взаимодействовать с динамичной средой.
Они проанализировали ретроактивное вмешательство — процесс забывания недавно сформированной информации, вызванный разными событиями, произошедшими в небольшой временной промежуток.
Подопытным мышам нужно было связать объект с определенным контекстом или помещением, а затем распознать его после вытеснения из первоначального контекста. Но выяснилось, что грызуны быстро забывают прежние ассоциации, когда возникают другие, затмевающие собой первое воспоминание.
Наблюдая за активацией групп клеток мозга (инграммами), которые хранят конкретные воспоминания, а также за их работой после забывания, нейробиологи увидели, что стимуляция клеток инграммы светом восстанавливает явно утраченные воспоминания более чем в одной поведенческой ситуации. То есть конкуренция между инграммами влияет на доминирующее воспоминание, позволяя испытуемым забывать информацию, хранившуюся в подавленных инграммах. При этом забытые фрагменты можно восстановить, реактивировав группы клеток мозга как естественными, так и искусственными сигналами, а также новыми воспоминаниями.