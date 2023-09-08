Биолог Тиссенбаум раскрыла секреты здоровья и долголетия
Сохранить здоровье на долгие годы позволит соблюдение четырех правил. Об этом сообщила профессор молекулярной, клеточной и онкологической биологии Медицинской школы Массачусетского университета (США) Хайди Тиссенбаум.
По ее словам, в первую очередь стоит сократить употребление сахара или полностью отказаться от него. Длительное потребление этого продукта способствует развитию сахарного диабета, болезни Альцгеймера и других недугов.
Также стоит избегать постоянного сидячего образа жизни. По возможности необходимо давать организму физическую нагрузку, в том числе тренировки для мозга.
Для долгой и здоровой жизни нужно уделить особое внимание режиму питания. Так, в рацион рекомендуется добавить цельные продукты, овощи, фрукты и ягоды. Эти продукты позволят избежать скачка сахара в крови.
Напоследок Тиссенабум советует сохранять позитив и хорошее настроение. Согласно данным исследований, это позволяет продлить жизнь, передает Insider.
Диетолог Лиза Ричардс предложила есть овсянку перед сном. Этот продукт обладает множеством полезных свойств для здоровья, включая стабилизацию уровня сахара в крови и улучшение сна.