Биолог Тиссенбаум раскрыла секреты здоровья и долголетия

Сохранить здоровье на долгие годы позволит соблюдение четырех правил. Об этом сообщила профессор молекулярной, клеточной и онкологической биологии Медицинской школы Массачусетского университета (США) Хайди Тиссенбаум.

© Вечерняя Москва

По ее словам, в первую очередь стоит сократить употребление сахара или полностью отказаться от него. Длительное потребление этого продукта способствует развитию сахарного диабета, болезни Альцгеймера и других недугов.

Также стоит избегать постоянного сидячего образа жизни. По возможности необходимо давать организму физическую нагрузку, в том числе тренировки для мозга.

Для долгой и здоровой жизни нужно уделить особое внимание режиму питания. Так, в рацион рекомендуется добавить цельные продукты, овощи, фрукты и ягоды. Эти продукты позволят избежать скачка сахара в крови.

Напоследок Тиссенабум советует сохранять позитив и хорошее настроение. Согласно данным исследований, это позволяет продлить жизнь, передает Insider.