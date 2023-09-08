Сны о сексе и агрессии указывают на темные черты личности

Шотландские психологи из Университета Глазго изучили связь между содержанием сновидений и отрицательными чертами личности. Оказалось, что сны людей с плохим характером часто наполнены агрессией, сексуальностью и чувством величия. Исследование опубликовано в научном журнале Dreaming.

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Ученые решили выяснить, что снится представителям так называемой "темной триады" личностных качеств — нарциссизма, макиавеллизма и субклинической психопатии.

Обладатели этих особенностей часто проявляют бессердечие, склонны манипулировать чувствами и эксплуатировать других людей, одержимы собственной важностью, а также могут получать удовольствие от причинения вреда и страданий окружающим. Участников исследования попросили оценить частоту сновидений, связанных с сексом, драками и ощущением величия. Кроме того, добровольцы выполнили два теста для проверки своих личностных черт.

Психологи обнаружили связь между сюжетами снов и свойствами характера представителей "темной триады". По словам экспертов, сновидения отражают самовосприятие таких людей.