Ученые рассказали о признаках приближения внезапной смерти

Учёные из американского Института сердца в ходе специального исследования установили, что при приближении внезапной остановки сердца у половины испытуемых были одни и те же симптомы.

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Так, у женщин чаще всего встречалась одышка, а у мужчин – боли в груди. При этом у большинства из них наблюдалась тахикардия, приступообразная активность и даже симптомы гриппа, передаёт сайт газеты «Аргументы и Факты».

Между тем российский врач-кардиолог Ольга Козлова убеждена, что человека можно спасти даже при внезапной остановке сердца.

«Остановка сердца – это прекращение сердечной деятельности, известное как состояние клинической смерти, – пояснила специалист. – Оно обратимо, если вовремя принять меры».

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Минздраве РФ опровергли данные о том, что в России 81% мужчин умирают внезапной смертью.

Справка «СП»