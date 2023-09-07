Ученые рассказали о признаках приближения внезапной смерти
Учёные из американского Института сердца в ходе специального исследования установили, что при приближении внезапной остановки сердца у половины испытуемых были одни и те же симптомы.
Так, у женщин чаще всего встречалась одышка, а у мужчин – боли в груди. При этом у большинства из них наблюдалась тахикардия, приступообразная активность и даже симптомы гриппа, передаёт сайт газеты «Аргументы и Факты».
Между тем российский врач-кардиолог Ольга Козлова убеждена, что человека можно спасти даже при внезапной остановке сердца.
«Остановка сердца – это прекращение сердечной деятельности, известное как состояние клинической смерти, – пояснила специалист. – Оно обратимо, если вовремя принять меры».
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Минздраве РФ опровергли данные о том, что в России 81% мужчин умирают внезапной смертью.
Справка «СП»
Внезапная смерть – это смерть, которая наступает неожиданно и без каких-либо заметных предупреждающих симптомов или заболеваний. Такая смерть может произойти в любом возрасте и у людей, которые на вид кажутся здоровыми.