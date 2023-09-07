Депрессия оказалась способна провоцировать диабет

Ранее ученые установили, что у диабетиков в два раза чаще развивается депрессивное расстройство. Однако не было понятно, какое заболевание из этих двух появляется первым и провоцирует развитие второго. Чтобы выяснить это, авторы проанализировали генетические данные сотен тысяч людей и пришли к выводу, что пациенты с депрессией в анамнезе имеют повышенный риск возникновения диабета II типа, а не наоборот.