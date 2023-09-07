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Депрессия оказалась способна провоцировать диабет

Депрессия оказалась фактором риска развития диабета II типа, выяснили ученые из Университета Суррея (Великобритания). Результаты были представлены новостным порталом Diabetes Times.

Депрессия оказалась способна провоцировать диабет
© Газета.Ru

Ранее ученые установили, что у диабетиков в два раза чаще развивается депрессивное расстройство. Однако не было понятно, какое заболевание из этих двух появляется первым и провоцирует развитие второго. Чтобы выяснить это, авторы проанализировали генетические данные сотен тысяч людей и пришли к выводу, что пациенты с депрессией в анамнезе имеют повышенный риск возникновения диабета II типа, а не наоборот.

Исследователи также выявили семь генетических вариантов, которые способствуют развитию как диабета II типа, так и депрессии. Общие гены для двух заболеваний играют роль в секреции инсулина и воспалении в головном мозге, поджелудочной железе или жировой ткани.

По словам специалистов, открытие поможет разработать новые тактики предотвращения развития заболевания.

Ранее ученые установили, что пристрастие к виртуальному сексу по переписке связано с депрессией, тревожностью и нарушениями сна.

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