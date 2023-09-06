Ученые нашли новую причину деменции

Эксперты Орегонского исследовательского университета науки и здоровья изучили ткани мозга больных деменцией, используя новый метод иммунофлуоресценции. Это позволило выяснить, что микроглии – клетки ЦНС, которые играют важную роль в формировании человеческого мозга – разрушаются в процессе очищения миелина, который покрывает нервные волокна в органе. Такой процесс гибели клеток ученые называют ферроптозом. Предполагается, что дегенерация микроглии происходит из-за токсичного воздействия железа, содержащегося в миелине.