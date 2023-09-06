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Ученые нашли новую причину деменции

Ученые из США обнаружили новую причину развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает научный журнал Annals of Neurology.

Ученые нашли новую причину деменции
© ФедералПресс

Эксперты Орегонского исследовательского университета науки и здоровья изучили ткани мозга больных деменцией, используя новый метод иммунофлуоресценции. Это позволило выяснить, что микроглии – клетки ЦНС, которые играют важную роль в формировании человеческого мозга – разрушаются в процессе очищения миелина, который покрывает нервные волокна в органе. Такой процесс гибели клеток ученые называют ферроптозом. Предполагается, что дегенерация микроглии происходит из-за токсичного воздействия железа, содержащегося в миелине.

Этот эффект запускает процесс снижения когнитивных функций человека, который в свою очередь приводит к болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Ученые призвали фармацевтические компании начать разработку соединений, которые бы позволили остановить разрушение микроглии.