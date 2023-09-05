Ученые рассказали, как углеводы и жиры влияют на продолжительность жизни

Углеводы и жиры могут повлиять на продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли японские ученые из Нагойского университета.

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По информации издания INFOX, дисбаланс этих компонентов уменьшает шансы людей на долголетие. Чрезмерное или недостаточное потребление веществ к общей калорийности рациона отрицательно влияет на здоровье.

Ученые выяснили, что у мужчин возрастает риск смерти при низком употреблении углеводов. У женщин все наоборот — избыток вещества негативно влияет на продолжительность жизни.