Ученые выявили пользу прерывистого голодания в борьбе с Альцгеймером

Ученые выявили пользу прерывистого голодания в борьбе с нейродегенерацией болезни Альцгеймера
При болезни Альцгеймера может помочь прерывистое голодание, которое направлено на ограничение суточного интервала приёма пищи без ограничения объёмов принимаемой пищи. Такую информацию опубликовало издание «Правда.ру».
Лечения от этой болезни пока ещё нет. Однако учёные сумели создать стратегию, которая направлена на борьбу с одним из аспектов этой болезни. В итоге эксперты из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Лос-Анджелесе успешно перенаправили циркадные часы животных в мышиной модели болезни Альцгеймера через прерывистое голодание.
Через нарушение циркадных часов можно вмешаться в естественные биологические процессы при болезни Альцгеймера. У больных нарушен режим дня, а также есть нарушения когнитивных функций.