Ученые выявили пользу прерывистого голодания в борьбе с Альцгеймером

Лечения от этой болезни пока ещё нет. Однако учёные сумели создать стратегию, которая направлена на борьбу с одним из аспектов этой болезни. В итоге эксперты из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Лос-Анджелесе успешно перенаправили циркадные часы животных в мышиной модели болезни Альцгеймера через прерывистое голодание.