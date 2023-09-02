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Японскими учеными найден новый метод лечения сахарного диабета

Медиками из Японии найден метод лечить диабет второго типа бактериями. Подробнее об этом информирует научный журнал Nature.

Японскими учеными найден новый метод лечения сахарного диабета
© FBM.ru

В рамках исследования специалистами были изучены микроорганизмы из образцов микробиоты трехсот взрослых. Они выяснили, что более высокая устойчивость к инсулину спровоцирована избытком моносахаридов в кишечнике. После этого авторы работы сравнили состав микробиоты кишечника и состав углеводов в анализах кала.

"Оказалось, что в составе микробиоты кишечника людей с высокой устойчивостью к инсулину преобладали бактерии отряда Lachnospiraceae. Еще был зафиксирован избыток моносахаридов. Наоборот, большое число бактерий типа Bacteroidales уменьшало резистентность к инсулину, а также уровень моносахаридов".

В материале говорится, что анализы были подтверждены при изучении воздействия бактерий на метаболизм в клеточной культуре и на лабораторных животных.