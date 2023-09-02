Японскими учеными найден новый метод лечения сахарного диабета
Медиками из Японии найден метод лечить диабет второго типа бактериями. Подробнее об этом информирует научный журнал Nature.
В рамках исследования специалистами были изучены микроорганизмы из образцов микробиоты трехсот взрослых. Они выяснили, что более высокая устойчивость к инсулину спровоцирована избытком моносахаридов в кишечнике. После этого авторы работы сравнили состав микробиоты кишечника и состав углеводов в анализах кала.
"Оказалось, что в составе микробиоты кишечника людей с высокой устойчивостью к инсулину преобладали бактерии отряда Lachnospiraceae. Еще был зафиксирован избыток моносахаридов. Наоборот, большое число бактерий типа Bacteroidales уменьшало резистентность к инсулину, а также уровень моносахаридов".
В материале говорится, что анализы были подтверждены при изучении воздействия бактерий на метаболизм в клеточной культуре и на лабораторных животных.