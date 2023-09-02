Японскими учеными найден новый метод лечения сахарного диабета

В рамках исследования специалистами были изучены микроорганизмы из образцов микробиоты трехсот взрослых. Они выяснили, что более высокая устойчивость к инсулину спровоцирована избытком моносахаридов в кишечнике. После этого авторы работы сравнили состав микробиоты кишечника и состав углеводов в анализах кала.