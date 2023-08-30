У женатых мужчин уровень тестостерона меньше, чем у холостяков

Выяснилось, что возраст в значительной степени на уровень тестостерона не воздействует до 70 лет. Сильной оказалась связь между уровнем гормона и индексом массы тела, а также семейным положением (уровень тестостерона у женатых мужчин был ниже). Кроме того, были определены корреляции с физической активностью, которая увеличивала уровень, с курением, гипертонией, болезнями сердца и диабетом, которые понижали этот уровень.