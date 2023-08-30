У женатых мужчин уровень тестостерона меньше, чем у холостяков
Интернациональной группой исследователей были проанализированы одиннадцать работ ученых, которые были проведены в развитых странах с участием более 25 тысяч мужчин. Так установлены факторы, уменьшающие уровень тестостерона в организме мужчины, информирует Daily Mail.
Уровень тестостерон связан с такими качественными и количественными физическими характеристиками, как мышечная масса, сила, рост волос на лице и теле. Помимо того, тестостерон принимает участие в распределении жира, улучшает состояние костей, способствует выработке спермы, а еще производству эритроцитов, регулирует силу сексуального влечения.
Ранее считалось, что наибольших значений уровень тестостерона достигает в подростковом, а также среднем возрасте, после чего его уровень снижается. Целью новой работы было определить факторы, которые отвечают за уровень мужского полового гормона.
Выяснилось, что возраст в значительной степени на уровень тестостерона не воздействует до 70 лет. Сильной оказалась связь между уровнем гормона и индексом массы тела, а также семейным положением (уровень тестостерона у женатых мужчин был ниже). Кроме того, были определены корреляции с физической активностью, которая увеличивала уровень, с курением, гипертонией, болезнями сердца и диабетом, которые понижали этот уровень.