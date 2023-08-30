Как почерк выдает людей со склонностью к деменции
Деменцией медики называют сразу несколько заболеваний, связанных с нарушениями головного мозга. Чаще всего встречается болезнь Альцгеймера – медленно прогрессирующее заболевание нервной системы, которое проявляется посредством расстройства интеллекта.
У некоторых пациентов данный диагноз связан с неврологическими нарушениями, в то время как у других болезнь Альцгеймера развивается по генетическим причинам. Чаще всего недуг проявляется в пожилом возрасте, но иногда первые признаки возникают и после 40 лет.
Определить склонность к деменции можно, проанализировав почерк человека. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".
Исследователи из Университета Цукуба в Японии установили, что почерк действительно может продемонстрировать, есть ли у человека предпосылки к развитию деменции.
Чтобы проверить близкого человека, нужно попросить его написать любой текст от руки. Неважно, что это будет: переписанное стихотворение, письмо кому-либо или записка – главное, чтобы человек написал хотя бы несколько предложений.
В процессе письма важно наблюдать за пишущим. Обратите внимание, делал ли человек частые паузы при письме, менял ли он нажим ручки – от слабого до более сильного, а также присмотритесь, как пишет человек – размеренно или рывками.
Японские ученые установили: если во время письма человек часто останавливается, постоянно меняет нажим ручки и пишет рывками, это может указывать на проблемы с функционированием мозга.
Профессор Тецуаки Араи также рекомендовал обращать внимание, есть ли у человека незначительные проблемы с памятью. В частности, не повторяет ли он один и тот же вопрос несколько раз и как хорошо он помнит недавние события. Если проблемы с письмом подкрепляются данными симптомами, это свидетельствует о том, что поход к врачу не стоит откладывать в долгий ящик.
"Наши результаты открывают путь к более совершенным скрининговым тестам на когнитивные нарушения", – подчеркнул Араи.
Он также напомнил о том, что тесты по рисованию уже используются для диагностики болезни Альцгеймера. Как правило, эти тесты анализируют тревожные сигналы деменции, такие как замедление скорости мышления.
Обнаружение легких признаков умственных нарушений на раннем этапе может предотвратить или отсрочить развитие деменции.