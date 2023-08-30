Как почерк выдает людей со склонностью к деменции

Деменцией медики называют сразу несколько заболеваний, связанных с нарушениями головного мозга. Чаще всего встречается болезнь Альцгеймера – медленно прогрессирующее заболевание нервной системы, которое проявляется посредством расстройства интеллекта.

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У некоторых пациентов данный диагноз связан с неврологическими нарушениями, в то время как у других болезнь Альцгеймера развивается по генетическим причинам. Чаще всего недуг проявляется в пожилом возрасте, но иногда первые признаки возникают и после 40 лет.

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Определить склонность к деменции можно, проанализировав почерк человека. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Исследователи из Университета Цукуба в Японии установили, что почерк действительно может продемонстрировать, есть ли у человека предпосылки к развитию деменции.

Чтобы проверить близкого человека, нужно попросить его написать любой текст от руки. Неважно, что это будет: переписанное стихотворение, письмо кому-либо или записка – главное, чтобы человек написал хотя бы несколько предложений.

В процессе письма важно наблюдать за пишущим. Обратите внимание, делал ли человек частые паузы при письме, менял ли он нажим ручки – от слабого до более сильного, а также присмотритесь, как пишет человек – размеренно или рывками.

Японские ученые установили: если во время письма человек часто останавливается, постоянно меняет нажим ручки и пишет рывками, это может указывать на проблемы с функционированием мозга.

Профессор Тецуаки Араи также рекомендовал обращать внимание, есть ли у человека незначительные проблемы с памятью. В частности, не повторяет ли он один и тот же вопрос несколько раз и как хорошо он помнит недавние события. Если проблемы с письмом подкрепляются данными симптомами, это свидетельствует о том, что поход к врачу не стоит откладывать в долгий ящик.

"Наши результаты открывают путь к более совершенным скрининговым тестам на когнитивные нарушения", – подчеркнул Араи.

Он также напомнил о том, что тесты по рисованию уже используются для диагностики болезни Альцгеймера. Как правило, эти тесты анализируют тревожные сигналы деменции, такие как замедление скорости мышления.