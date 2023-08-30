Найден простой способ снизить риск смертельных заболеваний

Возможность смеяться дважды в неделю предотвращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также усиливает возможность сердца перекачивать кислород по всему телу, выявило научное исследование.

В эксперименте участвовали 26 пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца. Их средний возраст 64 года. Половину из них попросили еженедельно смотреть 2 часа комедийные передачи, другая группа следила за документальными фильмами.

Через 12 недель первая группа повысила на 10% показатель VO2 max. Он оценивает способность сердца перекачивать кислород по организму. Также артерии участников расширялись эффективнее и снижалось формирование атеросклероза.

Профессор Марко Саффи, ведущий автор, отметил: