Найден способ лечить рассеянный склероз через кишечник: как это возможно

Рассеянный склероз – это хроническое прогрессирующее нейродегенеративное аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, поражающее головной мозг, спинной мозг и зрительные нервы. Однако лечить рассеянный склероз до сих пор врачи не умели – новое исследование показало, что способ работает против загадочной болезни. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Исследователи разработали пробиотик для подавления аутоиммунитета в головном мозге, который возникает, когда иммунная система атакует клетки центральной нервной системы и лежит в основе нескольких заболеваний, включая рассеянный склероз.

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В новом исследовании ученые из Brigham and Women's Hospital продемонстрировали более точный способ борьбы с воспалением головного мозга с меньшими негативными побочными эффектами по сравнению со стандартными методами лечения. Результаты опубликованы в журнале Nature .

«Инженерные пробиотики могут произвести революцию в способах лечения хронических заболеваний.



Когда принимается лекарство, его концентрация в кровотоке достигает максимума после первоначальной дозы, но затем его уровень снижается. Однако, если мы сможем использовать живые микробы для производства лекарств внутри организма, они смогут продолжать производить активное соединение по мере необходимости, что очень важно, когда мы рассматриваем пожизненные заболевания, требующие постоянного лечения» — объяснил ведущий автор Франсиско Кинтана из Центра неврологических заболеваний.

Чтобы найти новые способы лечения аутоиммунных заболеваний, исследователи изучили дендритные клетки — тип иммунных клеток, которых много в желудочно-кишечном тракте и в пространствах вокруг мозга. Эти клетки помогают контролировать остальную часть иммунной системы, но ученые еще не знают их роль в аутоиммунных заболеваниях. Анализируя дендритные клетки в центральной нервной системе мышей, они смогли определить биохимический путь, который дендритные клетки используют, чтобы не дать другим иммунным клеткам атаковать организм.

«Обнаруженный нами механизм подобен тормозу иммунной системы. У большинства из нас она активирована, но у людей с аутоиммунными заболеваниями возникают проблемы с этой тормозной системой, а это означает, что организм не имеет возможности защитить себя от собственной иммунной системы».

Исследователи обнаружили, что этот биохимический тормоз можно активировать с помощью лактата — молекулы, участвующей во многих метаболических процессах. Затем ученые смогли генетически сконструировать пробиотические бактерии для производства лактата.

«В пробиотиках нет ничего нового — мы все видели, как их продают в качестве добавок и рекламируют как средство для укрепления здоровья.



Используя синтетическую биологию, чтобы заставить пробиотические бактерии производить определенные соединения, вызывающие заболевания, мы можем воспользоваться преимуществами пробиотиков и усилить их до максимума».

Ученые протестировали свой пробиотик на мышах с заболеванием, очень напоминающим рассеянный склероз, и обнаружили, что, хотя бактерии живут в кишечнике, они смогли уменьшить последствия заболевания в мозге. Они не обнаружили бактерий в кровотоке мышей, что позволяет предположить, что наблюдаемый ими эффект был результатом биохимической передачи сигналов между клетками кишечника и мозга.

«За последние десятилетия мы узнали, что кишечные микробы оказывают значительное влияние на центральную нервную систему.



Одна из причин, по которой мы сосредоточили внимание на рассеянном склерозе в этом исследовании, заключалась в том, чтобы определить, можем ли мы использовать этот эффект при лечении аутоиммунных заболеваний головного мозга. Результаты показывают, что мы можем», — заявил Франсиско Кинтана.