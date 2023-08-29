The Sun: учёными США обнаружена пряность, помогающая похудеть

Медики из Соединенных Штатов изучили влияние кардамона на здоровье и процесс уменьшения веса. Эта известная приправа оказалась достаточно полезной в помощи при похудении. В числе ее функций действие антиоксиданта и активизация обмена веществ.

© FBM

Опыты специалисты провели на лабораторных грызунах. Одной группе на протяжении 14 недель давали кардамон, тем временем вторая группа получала обыкновенную пищу. Это стало причиной того, что у мышей из первой группы прирост массы тела был намного меньше.

Уже через 10 недель экспертами была замечена разница в весе между двумя группами. Чтобы исключить вероятность случайных итогов, они провели томографические исследования животных из обеих групп.

Результаты дали понять, что у тех мышей, которым периодически давали кардамон, жировая масса была ниже. Это объяснено тем, что у них происходило более интенсивное расщепление жировых отложений.