The Sun: учёными США обнаружена пряность, помогающая похудеть
Медики из Соединенных Штатов изучили влияние кардамона на здоровье и процесс уменьшения веса. Эта известная приправа оказалась достаточно полезной в помощи при похудении. В числе ее функций действие антиоксиданта и активизация обмена веществ.
Опыты специалисты провели на лабораторных грызунах. Одной группе на протяжении 14 недель давали кардамон, тем временем вторая группа получала обыкновенную пищу. Это стало причиной того, что у мышей из первой группы прирост массы тела был намного меньше.
Уже через 10 недель экспертами была замечена разница в весе между двумя группами. Чтобы исключить вероятность случайных итогов, они провели томографические исследования животных из обеих групп.
Результаты дали понять, что у тех мышей, которым периодически давали кардамон, жировая масса была ниже. Это объяснено тем, что у них происходило более интенсивное расщепление жировых отложений.
Исходя из этого, кардамон может стать немаловажной составляющей ежедневного рациона каждого человека. Это древнейшее пряное растение считается “королем специй”. Его можно добавлять не только в обычную еду, но и в кофе, передает портал The Sun.