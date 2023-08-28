Британские ученые создали «умные носки» для больных деменцией
Ученые Эксетерского университета (Великобритания) представили разработку, призванную помочь пациентам с деменцией. Это «умные носки».
В ткань носков имплантированы датчики, которые фиксируют информацию о здоровье человека. Они отслеживают частоту сердцебиения, температуру, потоотделение, уровень активности.
Затем данные поступают в приложение на телефоне человека, ухаживающего за больным. По словам разработчиков, это позволяет выявить проблемы со здоровьем, о которых сам пациент в силу своего состояния сообщить не может.
«Умные носки» уже протестировали в доме престарелых в Великобритании, передает Sky News. В дальнейшем эксперимент планируют расширить. Эксперты отметили, что носки будут гораздо удобнее для пациентов, чем другие устройства с аналогичными функциями, например, браслеты.