Британские ученые создали «умные носки» для больных деменцией

Ученые Эксетерского университета (Великобритания) представили разработку, призванную помочь пациентам с деменцией. Это «умные носки».

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В ткань носков имплантированы датчики, которые фиксируют информацию о здоровье человека. Они отслеживают частоту сердцебиения, температуру, потоотделение, уровень активности.

Затем данные поступают в приложение на телефоне человека, ухаживающего за больным. По словам разработчиков, это позволяет выявить проблемы со здоровьем, о которых сам пациент в силу своего состояния сообщить не может.