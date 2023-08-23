В мозге людей с ожирением обнаружили особенности

Ученые из Миланского университета Бикокка обнаружили у людей с ожирением особенности в связях определенной области мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

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В ходе работы специалисты изучили вентральную область покрышки (ПОВ) мозга — структуру, участвующую в мотивации и оценке вознаграждения. В эксперименте приняли участие 23 взрослых человека с нормальным весом и столько же людей с избыточным весом.

Оказалось, что у испытуемых с высоким индексом массы тела (ИМТ) фиксируется повышенное взаимодействие ПОВ с частью зрительной коры, ответственной за визуальную обработку изображений пищи. В то же время у таких участников уменьшалась связь с нижней лобной извилиной, регулирующей когнитивный контроль.