Катогенная диета облегчает симптомы рассеянного склероза
Диета, в рацион которой входят жирные и белковые продукты, облегчает симптомы рассеянного склероза. Об этом стало известно из результатов исследования Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле (США).
«Специалисты в течение трех месяцев наблюдали за 52 участниками с рецидивирующим рассеянным склерозом, часть из которых соблюдала строгую кетогенную диету. Через три месяца участники из группы кетодиеты сообщили об улучшении самочувствия», — передает «Ридус» результаты эксперимента.
Уточняется, что около половины участников исследования почувствовали ослабление таких симптомов, как нарушение чувствительности кожи, онемение и головная боль. Также почти четверть пациентов сократила и прекратила прием лекарств для облегчения симптомов склероза.