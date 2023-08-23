Катогенная диета облегчает симптомы рассеянного склероза

«Специалисты в течение трех месяцев наблюдали за 52 участниками с рецидивирующим рассеянным склерозом, часть из которых соблюдала строгую кетогенную диету. Через три месяца участники из группы кетодиеты сообщили об улучшении самочувствия», — передает «Ридус» результаты эксперимента.