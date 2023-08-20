Ученые изучат неизлечимую болезнь почек с помощью японских белок
Ученые из Токийского университета сельского хозяйства и технологий выяснили, что болезнь под названием фибриллярный амилоидоз почек широко распространен у белок, обитающих в Японии. Изучение этого заболевания вызывало затруднения, так как ранее его не могли обнаружить у животных.
Открытие было сделано после того, как ученые провели анализ всех органов у 38 умерших в неволе японских белок. Как оказалось, у 29 животных (76,3%) был фибриллярный амилоидоз почек. При этом заболевание у белок развивалось идентично тому, как оно прогрессирует у человека.
В связи с этим ученые пришли к выводу, что в будущем исследование этих животных может привести к разработке лекарств от тяжелого заболевания.
Амилоидоз – болезнь, при которой из-за неправильной укладки белков возникают белково-полисахаридные комплексы, которые накапливаются в различных органах, тем самым нарушая их работу. Фибриллярный амилоидоз почек является генетическим заболеванием, при котором одна из цепей белка фибриногена. В результате он откладывается в почках и вызывает их недостаточность. Заболевание считается неизлечимым, так как у ученых не было возможности изучить его на животных, пишет Journal of Pathology.