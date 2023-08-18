Ученые нашли четыре новых гена, связанных с раком груди

Масштабное исследование выявило новые гены, которые связаны с раком молочной железы. В будущем тестирование этих генов поможет выявить женщин, у которых этот риск повышен и, возможно, найти методы эффективного лечения заболевания. Работа опубликована в Nature Genetics.

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На данный момент генетические тесты на рак молочной железы учитывают только несколько генов: например, BRCA1, BRCA2 и PALB2. Но это далеко не все. В новой работе ученые обнаружили еще четыре гена, которые могут быть связаны с раком груди.

Специалисты проанализировали генетические данные у 26 тысяч женщин с раком груди и 217 тысяч без него. Среди них — жительницы восьми стран Европы и Азии.

«Насколько нам известно, это крупнейшее исследование в своем роде. Оно стало возможным благодаря использованию данных от нескольких сотрудников из многих стран, а также общедоступных данных из британского биобанка», — рассказал Дуглас Истон из Кембриджского университета.

Ученые отмечают, что большинство этих генетических последовательностей встречается редко, однако риски заболевания для женщин, который являются их носителями, очень велики. Например, изменения в гене MAP3K1 могут привести к особенно высокой вероятности рака.

Пока что использовать эту информацию в клинических условиях нельзя: ученым предстоит проверить результаты в дополнительных наборах данных. Это поможет более точно определить риски рака молочной железы, связанные с вариантами обнаруженных генов. Необходимо понять, как генетическая предрасположенность сочетается с другими факторами образа жизни, которые влияют на риск рака груди.