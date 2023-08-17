Обнаружена связь дефицита витамина К со снижением функции легких

В новом исследовании учёные оценивали, связано ли более низкое содержание витамина К в крови с функцией лёгких и наличием лёгочных заболеваний.

© Сибмеда

В исследовании приняли участие 4092 человека в возрасте от 24 до 77 лет. Они прошли медицинское обследование, включающее анкетирование, спирометрию и анализ крови с определением dp-ucMGP – маркера дефицита витамина К.

Взаимосвязь dp-ucMGP с самооценкой симптомов и функцией лёгких оценивалась с помощью регрессионного анализа, с корректировкой по полу, возрасту и росту.