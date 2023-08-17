Ученые: сменная работа провоцирует депрессию

В исследовании участвовали 175 543 наемных и самозанятых работников. Каждый шестой из них работал посменно. У работников со сменным графиком риск развития депрессии оказался на 31% выше, чем у тех, кто жил в режиме стандартной пятидневной рабочей недели. Причем уровень тревоги у первых был на 21% выше, чем у вторых.