Сколько человек теряет в росте с возрастом

Рост является одним из наиболее заметных физических характеристик человека. Однако с возрастом мы замечаем, что наш рост начинает меняться. Но насколько именно мы теряем в росте с возрастом?

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Научные исследования показывают, что с возрастом мы действительно теряем в росте. Этот процесс называется "сокращением позвоночника". Позвоночник состоит из серии позвонков, которые соединены между собой хрящевыми дисковыми структурами. Эти диски служат амортизаторами и позволяют позвоночнику быть гибким и подвижным.

Однако, с течением времени, эти диски начинают терять свою эластичность и высоту. Исследования показывают, что уже к 40 годам примерно 40% населения начинает испытывать сокращение позвоночника. К 70 годам, эта цифра возрастает до 70%. Таким образом, можно сделать вывод, что большинство людей теряет в росте с возрастом.

Почему происходит сокращение позвоночника? Одной из причин является естественный процесс старения. С возрастом, наши ткани и органы теряют свою эластичность и способность восстанавливаться. Это относится и к хрящевым дискам позвоночника. Они становятся менее гибкими и теряют свою высоту, что приводит к сокращению позвоночника.

Также, на рост человека влияют другие факторы, такие как плохая осанка, неправильное положение тела, травмы и заболевания позвоночника. Все эти факторы могут ускорить процесс сокращения позвоночника и привести к более значительной потере роста.