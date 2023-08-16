Люди с отрицательным резус-фактором: какие у них особенности

Хотя большинство людей с отрицательным резус-фактором живут нормальной жизнью без каких-либо проблем, некоторые исследования показывают, что у них могут быть некоторые особенности, которые заслуживают внимания.

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Одной из основных особенностей людей с отрицательным резус-фактором является их повышенная чувствительность к некоторым заболеваниям. Например, исследования показывают, что люди с отрицательным резус-фактором более подвержены развитию аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и системная красная волчанка. Это связано с тем, что у них может быть нарушена иммунная система, что делает их более уязвимыми перед различными вирусами и бактериями.

Кроме того, некоторые исследования связывают отрицательный резус-фактор с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Например, ученые обнаружили, что у людей с отрицательным резус-фактором может быть повышен уровень холестерина в крови, что является одним из факторов риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и инфаркт миокарда. Однако, необходимо отметить, что эти исследования требуют дальнейшего подтверждения и более глубокого изучения.