Ученые установили, как предсказать риск смерти после инфаркта
Шведские ученые из Университета Даларны выяснили, какой симптом может указывать на риск смерти после инфаркта. Результаты работы исследователей опубликованы в научном журнале американской ассоциации сердца Stroke.
Эксперты проанализировали данные более 18 тысяч взрослых, которые перенесли сердечный приступ. Информацию о состоянии здоровья добровольцев собирали девять лет.
За это время около 45% участников сообщили об умеренной или сильной боли спустя год после приступа. Специалисты установили, что умеренная или сильная боль помогает предсказать вероятность летального исхода в течение следующих 8,5 лет. Данный риск в два раза выше, по сравнению с теми людьми, которые не столкнулись с болью.
Ученые также выяснили, что 65% участников, которые испытывали боль в течение двух месяцев после инфаркта, вновь сталкивались с болью через год. Это свидетельствует о хронической форме.
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