Ученые установили, как предсказать риск смерти после инфаркта

Шведские ученые из Университета Даларны выяснили, какой симптом может указывать на риск смерти после инфаркта. Результаты работы исследователей опубликованы в научном журнале американской ассоциации сердца Stroke.

Эксперты проанализировали данные более 18 тысяч взрослых, которые перенесли сердечный приступ. Информацию о состоянии здоровья добровольцев собирали девять лет.

За это время около 45% участников сообщили об умеренной или сильной боли спустя год после приступа. Специалисты установили, что умеренная или сильная боль помогает предсказать вероятность летального исхода в течение следующих 8,5 лет. Данный риск в два раза выше, по сравнению с теми людьми, которые не столкнулись с болью.