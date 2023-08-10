Ученые из Австралии рассказали о пользе сиесты в борьбе с жарой
Австралийские ученые рассказали, что послеобеденный сон помогает справиться с жарой. Сиеста позволяет сохранить здоровье в жаркую погоду и снизит вероятность сердечного приступа.
Ученые из Австралийского университета выяснили, что сиеста, или послеобеденный сон, помогает уменьшить последствия жаркой погоды. Случаи экстремально высокой температуры способны привести к смерти от сердечного приступа, потому что сердце вынуждено работать активнее.
Авторы исследования уверены, что во время послеобеденного сна происходит адаптация к жаре. Тело восстанавливает силы, стабилизирует работу систем, снижается влияние погоды на организм. Всего на подобную акклиматизацию требуется примерно 15 дней.
Журнал The Lancet: Planetary Health также передает слова ученых о том, что другой способ по борьбе с жарой, такой как кондиционер, таким эффектом не обладает. Наоборот, это может сделать людей более уязвимыми, особенно при выходе на улицу.