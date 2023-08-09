Найдена связь между употреблением глютена и воспалением мозга

Ученые нашли новое негативное последствие употребления глютена. Предыдущие исследования показали, что он может вредить пищеварительному тракту и приводить к росту массы тела. Согласно новым данным, глютен также связан с воспалением мозга.

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Исследование провели на лабораторных мышах. Результаты показали, что у грызунов, чей рацион на 4,5% состоял из глютена, развивалось воспаление в гипоталамической области головного мозга. Этот участок играет важную роль в метаболических функциях, в частности, регулировании уровня сахара в крови.

Ученые пояснили, что кровеносная, репродуктивная, пищеварительная, гормональная и нервная системы мышей очень похожи на человеческие. Так что можно предположить, что и у людей при избытке глютена проявится такой же эффект.

В мозге есть два типа иммунных клеток: астроциты и микроглия. Исследования показали, что глютен увеличивают количество этих иммунных клеток. Такие же последствия вызывала и диета с высоким содержанием жиров. Очевидно, это связано с экстремальной реакцией иммунной системы, подобной тем, что наблюдается у пациентов с целиакией – полной непереносимостью глютена.

«Если глютен привел к воспалению гипоталамуса у людей и, следовательно, повреждению головного мозга, это может привести к плохим последствиям в долгосрочной перспективе, таким как увеличение массы тела и нарушение регуляции уровня сахара в крови. Если эти эффекты станут стойкими, то появятся и более серьезные проблемы, например, нарушение памяти», – заявили ученые.

Глютен содержится в семенах злаковых растений. Ученые отметили, что здоровым людям без непереносимости все же не стоит полностью исключать глютен из рациона, однако важно заботиться о сбалансированности своего питания, сообщает New Atlas.