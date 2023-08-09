Что такое цифровое слабоумие и как выявить его у себя

Старшее поколение нередко упрекает детей и подростков в том, что из-за гаджетов они глупеют. И, как выяснили специалисты, наши бабушки и дедушки близки в своих суждениях к правде.

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Из-за того, что с каждым годом люди доверяют смартфонам все больше информации, способности мозга ослабевают. Посудите сами: если еще 30 лет назад люди старались держать в голове номера телефонов близких и друзей, то сейчас мы едва ли можем вспомнить хоть один номер.

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Ученые считают, что из-за слишком умных гаджетов люди перестали тренировать свой собственный мозг и, как следствие, начали глупеть. Специалисты называют данный процесс цифровым слабоумием. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

По словам писателя и специалиста по работе мозга Джима Квика, умные устройства превратились для людей в источник внешней памяти. На фоне этого мы почти перестали использовать свою собственную память, что чревато пагубными последствиями.

Квик отмечает: если не давать мозгу ежедневно достаточно умственной нагрузки, постепенно его способности к запоминанию начнут исчезать. Эксперт также напомнил о том, что, чем больше времени человек проводит за компьютером и с телефоном в руках, тем выше риск раннего развития болезни Альцгеймера.

Чтобы распознать, развивается ли у вас цифровое слабоумие, Квик предлагает обратить внимание на следующие факторы.

Вы с трудом совершаете простые действия в уме

Речь идет о самых элементарных вычислительных процессах. Если вам весьма трудно посчитать в уме, сколько вы должны заплатить на кассе в магазине – это тревожный знак. Не исключено, что процесс диджитал-деменции уже запущен, и ваши когнитивные способности начинают страдать.

Вы не можете долго сохранять концентрацию

Концентрация – важное свойство, которое необходимо нам на ежедневной основе. Концентрация требуется в работе, в общении с людьми и не только. Но из-за того, что современный человек перегружен информацией и привык отвлекаться на посты в соцсетях и мессенджеры, концентрация начинает серьезно снижаться. Проверьте себя: как часто во время просмотра фильма вы отвлекаетесь на телефон?

У вас плохая кратковременная память