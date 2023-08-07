Опровергнута теория о связи депрессии и тревоги с развитием рака

Ученые из Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды) установили, что вопреки распространенной теории депрессия и тревога не связаны с повышением риска развития большинства видов рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.

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Некоторые предыдущие эксперименты подтвердили связь между депрессией, тревогой и заболеваемостью раком. В новой работе авторы провели анализ 18 исследований, в которых приняли участие более 300 000 взрослых из Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Канады.

Команда не обнаружила связи между депрессией или тревогой и раком молочной железы, предстательной железы, толстой кишки и печени в течение периода наблюдения продолжительностью до 26 лет. Связь была найдена при рассмотрении влияния названных состояний на риски развития рака легких, но она была незначительной.