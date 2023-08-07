Опровергнута теория о связи депрессии и тревоги с развитием рака

Ученые из Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды) установили, что вопреки распространенной теории депрессия и тревога не связаны с повышением риска развития большинства видов рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer.
Некоторые предыдущие эксперименты подтвердили связь между депрессией, тревогой и заболеваемостью раком. В новой работе авторы провели анализ 18 исследований, в которых приняли участие более 300 000 взрослых из Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Канады.
Команда не обнаружила связи между депрессией или тревогой и раком молочной железы, предстательной железы, толстой кишки и печени в течение периода наблюдения продолжительностью до 26 лет. Связь была найдена при рассмотрении влияния названных состояний на риски развития рака легких, но она была незначительной.
«Наши результаты могут принести облегчение многим пациентам с раком, которые считают, что их диагноз связан с предшествующей тревогой или депрессией. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы точно понять, как связаны депрессия, беспокойство, поведение в отношении здоровья», — заключили авторы.