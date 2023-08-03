Ученые установили, как собаки влияют на иммунитет людей

Ученые из Университета Вирджинии установили, что поглаживание собак помогает усиливать иммунитет человека. Исследование было представлено новостным порталом NPR.

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Авторы проанализировали данные более ранних исследований и пришли к выводу, что кратковременное общение с собаками благоприятно сказывается на состоянии организма человека.

Так, уровень гормона стресса кортизола падает у людей всего за 5-20 минут, проведенных с собаками. Кроме того, авторы зафиксировали повышение уровня окситоцина, гормона, способствующего хорошему самочувствию. Это способствует улучшению иммунитета и состояния нервной системы. Причем то же самое происходит и у собак.

Владение собакой также связано с положительными результатами для здоровья, включая улучшение здоровья сердца и увеличение физической активности. Также наличие домашнего животного было связано с лучшим психическим состоянием: питомец обеспечивает общение, источник постоянства в жизни и заставляет хозяев чувствовать себя любимыми.