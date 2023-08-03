Ученые: нарушение режима сна влияет на бактерии кишечника

Люди могут спать разное количество часов в будние и выходные дни. Если разница составляет более 1,5 часов, ученые называют такой режим SJL. Исследователи впервые выявили взаимосвязь между SJL, диетой и составом микробиома кишечника. Так, у людей с SJL девять видов бактерий встречались в кишечнике в большем количестве, при этом три из них относились к «неблагоприятным». Кроме того, рацион питания у людей с SJLбыл хуже. Полученные данные подчеркнули взаимосвязь между режимом сна и здоровьем людей.Результаты исследования опубликованы в European Journal of Nutrition.

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Современная жизнь с ее электрическим освещением, экранами с синим светом и неудобным рабочим графиком нарушает нормальный режим сна, что, в свою очередь, приводит к ухудшению здоровья. Так, сменная работа повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ. Кроме того, даже изменение времени сна в выходные дни по сравнению с рабочими может повлиять на здоровье. Ученые называют режим сна и бодрствования, скорректированный с учетом рабочих дней, SJL – сокращение от social jetlag, или социальный джетлаг (расхождение между внутренними часами и социальным ритмом жизни). Он определяется как разница между средним уровнем сна в выходные и будни в часах. По оценкам, SJL затрагивает 40% населения. При этом исследователи считают, что факторы, включающие диету, могут влиять на сон. Они действуют через ось микробиота-кишечник-мозг за счет бактериальных токсинов или полезных метаболитов. Однако взаимосвязь между SJL и режимом питания людей остается не до конца изученной.

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Международный коллектив ученых выяснил, как SJL связан с микробиомом кишечника и режимом питания. Для этого они обратились к 934 британцам в возрасте от 18 до 65 лет. Авторы на основе анкет для самостоятельного оценивания установилиSJL участников, а также качество их сна. Исследователи показали, что 16% участников имели SJL, так как разница в сне в будние и выходные днибыла более 1,5 часов. При этом в группе SJLдоля мужчин была на 14% больше по сравнению с группой без SJL. Средний возраст пациентов с SJL был около 38 лет, тогда как средний возраст людей со сбалансированным режимом сна — 47 лет.

Затем исследователи проанализировали образцы экскрементовучастников и определили состав их микробиома. Так, девять видов бактерий имели большую численность у людей с SJL, а три из них относились к «неблагоприятным» для здоровья. Восемь других микроорганизмов, напротив, больше распространены у лиц без SJL. Разница между группами достигала 18,1%.

Участники с SJL имели несколько худшее качество питания. SJL был связан с более высоким потреблением подслащенных напитков и картофеля. И наоборот, люди без SJL чаще выбирали полезные продукты, такие как фрукты и орехи. Таким образом, результаты ученых доказывают, что даже незначительные изменения в количестве сна могут значительно влиять на сон и здоровье людей.